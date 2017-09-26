Темир Сариев: Нет толку от законов, если они не исполняются

Работая в правительстве, мы принимали много хороших законов. Но в них нет толку, если они не исполняются. Органы, которые обязаны следить за соблюдением порядка в стране, – прокуратура, милиция – сами являются коррумпированными и неэффективными. Судьи, которые обязаны беспристрастно стоять на страже закона, не вызывают у общества никакого доверия. В кадровой политике царит полный хаос. Руководители государственных органов назначаются по принципу личной преданности и не знают, как правильно организовать работу.

Единственной причиной этого положения является отсутствие реальной политической воли на изменения.

Порядок всегда начинается сверху. Именно поэтому я иду на эти выборы. Чтобы реализовать свою мечту, добиться лучшей жизни для своего народа.

Достойную работу – каждому, кто может и хочет работать. Дом – каждой семье. Улыбку и счастливое детство – каждому ребенку. Почет и благополучие – для наших родителей.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 26.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.