Внучка Арабаева: Темир Сариев не обещает, а делает

Кыргызстанцы выражают доверие Темиру Сариеву и призывают соотечественников голосовать именно за него. Внучка прославленного общественного деятеля Ишеналы Арабаева обратилась к кыргызстанцам с просьбой сделать выбор в пользу Сариева.

«Если вам не безразлична судьба нашей солнечной многонациональной республики, подумайте семь раз, прежде чем зайти в кабину для голосования. Я не агитатор, я такой же избиратель, как и вы, но я призываю голосовать за Темира Сариева. С ним мы добьемся наивысших результатов. Он не обещает, он делает. Нам нужен именно такой президент», — сказала Майрамкан Арабаева.