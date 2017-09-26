Внучка Арабаева: Темир Сариев не обещает, а делает

Кыргызстанцы выражают доверие Темиру Сариеву и призывают соотечественников голосовать именно за него. Внучка прославленного общественного деятеля Ишеналы Арабаева обратилась к кыргызстанцам с просьбой сделать выбор в пользу Сариева.
«Если вам не безразлична судьба нашей солнечной многонациональной республики, подумайте семь раз, прежде чем зайти в кабину для голосования. Я не агитатор, я такой же избиратель, как и вы, но я призываю голосовать за Темира Сариева. С ним мы добьемся наивысших результатов. Он не обещает, он делает. Нам нужен именно такой президент», — сказала Майрамкан Арабаева.
Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 26.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.