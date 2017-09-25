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Выборы

Выборы-2017. За безопасностью информсистемы будет следить общественность

За безопасностью информационной избирательной системы (ИИС) будет следить общественность. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, решением ЦИК сформирован научно-экспертный совет. Его главная задача — открытый общественный контроль, а также повышение информационной безопасности ИИС. Напомним, система предназначена для подготовки и проведения, а также отображения информации о ходе и итогах голосования на выборах и референдумах Кыргызстана.

В состав научно-экспертного совета вошли:

  1. Кубанычбек Мурзакматов — заместитель заведующего кафедрой «Телекоммуникации» Института электроники и телекоммуникаций при КГТУ имени И.Раззакова;
  2. Игорь Зимин — к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Телекоммуникации» Института электроники и телекоммуникаций при КГТУ имени И.Раззакова;
  3. Байыш Нурматов — к.т.н., доцент, руководитель Аналитического центра по ИБ;
  4. Алишер Салиев — доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Программное обеспечение компьютерных систем» КГТУ имени И.Раззакова;
  5. Жанна Баракова — к.т.н., доцент, заведующая кафедрой «Информационные системы и технологии в телекоммуникациях» при КГТУ имени И.Раззакова;
  6. Турсунжан Каримбаев — к.т.н., доцент кафедры «Информационные системы и технологии» Института информационных технологий КГУСТА;
  7. Иосиф Тен — к.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Программное обеспечение компьютерных систем» КГТУ имени И.Раззакова;
  8. Рысбек Искаков — к.т.н., доцент кафедры «Программное обеспечение компьютерных систем» КГТУ имени И.Раззакова.
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