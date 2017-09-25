Выборы-2017. За безопасностью информсистемы будет следить общественность

За безопасностью информационной избирательной системы (ИИС) будет следить общественность. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, решением ЦИК сформирован научно-экспертный совет. Его главная задача — открытый общественный контроль, а также повышение информационной безопасности ИИС. Напомним, система предназначена для подготовки и проведения, а также отображения информации о ходе и итогах голосования на выборах и референдумах Кыргызстана.

В состав научно-экспертного совета вошли: