Темир Сариев: Я и моя команда идем намеченным путем

Уважаемые кыргызстанцы!

Информирую вас, что в нашем предвыборном штабе произошли изменения. Эльмира Султановна Ибраимова, которая ранее возглавляла его, приняла решение уйти.

На должность начальника штаба назначен опытный управленец А.К.Эргешов, который с самого начала избирательной кампании выполнял роль заместителя начальника штаба и координатора работы штабов по всей стране.

Причины, по которым Эльмира Султановна приняла такое решение, лежат в плоскости политики и ее понимания того, как складывается политическая ситуация перед президентскими выборами.

Я и наша команда продолжаем идти намеченным путем, усиливаем свои позиции и твердо придерживаемся принципов, которые мы с самого начала поставили для себя. Эти принципы просты: нацеленность на честную борьбу, сохранение стабильности в стране и продвижение своих программных идей, которые должны способствовать развитию страны.

Хочу сказать, что я благодарен Эльмире Султановне за вклад в работу центрального штаба, и желаю ей успехов в дальнейшей политической деятельности.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 25.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.