Темир Сариев: У меня хватит воли и смелости отстоять страну

Кандидат в президенты Темир Сариев верит в честные выборы и надеется на поддержку кыргызстанцев.

«Кто-то опирается на административный ресурс, пытается заставить государственных чиновников, социальных работников голосовать за него, кто-то хочет купить голоса. А я буду опираться на мнение народа и на его поддержку», — сказал Сариев.

Темир Сариев уверен в своих силах, поэтому намерен отстаивать интересы народа независимо от обстоятельств.

«У меня хватит воли и смелости отстоять страну. Я это уже доказал. 26 лет наши объекты эксплуатировала узбекская сторона: пансионаты, крупные насосные станции, газохранилища, железную дорогу, каналы. За год я сумел сделать ревизию, подписать документы и поставить эти объекты на баланс Кыргызской Республики, — отметил Темир Сариев. — Нас ждет нелегкий выбор. Но давайте сделаем этот выбор сердцем!»

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 25.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.