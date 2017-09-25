Эльмира Ибраимова покинула пост главы штаба Темира Сариева

Экс-глава Счетной палаты Эльмира Ибраимова покинула пост руководителя штаба кандидата в президенты Темира Сариева. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Эльмира Ибраимова отметила, что в свое время поддержала Темира Сариева, так как их взгляды по дальнейшему развитию страны совпадали. Экс-глава Счетной палаты полностью поддерживает взятый ранее кандидатом курс на демократическое и свободное развитие нашего общества, на приоритет права и интенсивное развитие экономики.

«Но, к сожалению, на сегодня наши взгляды кардинально расходятся. Я считаю недопустимым для себя менять идеологическую позицию в угоду политической конъюнктуре. Хочу поблагодарить тех, кто поддерживал меня в эти напряженные дни, и обещаю, что я и в дальнейшем буду отстаивать наши убеждения, наше понимание развития государства и веру в то, что очень скоро Кыргызстан станет страной, где царят закон, свобода и справедливость», — говорится в обращении Эльмиры Ибраимовой.

Кроме главы штаба команду Темира Сариева покидают еще семь человек, среди которых Аликбек Джекшенкулов, Болот Алымкулов, Шамшыбек Медетбеков.