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Выборы

Дарика Жалгасынова: Темир Сариев — человек с высокими принципами

Народная артистка Кыргызской Республики Дарика Жалгасынова отдает свой голос за Темира Сариева.

«Я восхищаюсь личными качествами этого человека. Он очень образованный, рассудительный и решительный, в то же время очень простой и открытый. Все мы помним, что он был премьер-министром, как продуктивно он работал на этом посту. Его качества позволили ему быть правой рукой президента и решать очень важные государственные вопросы. Опыту Темира Сариева можно только позавидовать. Это по-настоящему достойный президент», — подчеркнула Дарика Жалгасынова.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 25.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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