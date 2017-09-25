Темир Сариев: Пора перестать подстраивать законы под чиновников

Пора перестать подстраивать законы под чиновников. Пришло время следовать законам Кыргызской Республики!

5 пункт моей президентской программы посвящен борьбе с коррупцией и верховенству закона.

СПРАВЕДЛИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ, СУДЫ!

Установление законности и наведение порядка во всех сферах и органах государственного управления. Переход от регрессивной парадигмы — «меняем законы под себя» — к прогрессивной парадигме — «меняем себя под законы». Проведение регулярных, системных и комплексных мер по борьбе с коррупцией. Коррумпированная система власти, неспособная обеспечить верховенство закона, должна быть демонтирована, коррумпированный чиновник будет сидеть в тюрьме. Проведение комплекса мер, направленных на реформирование судебной системы и правоохранительных органов:

— внедрение новой системы подбора и подготовки кадров;

— повышение эффективности системы проверки и деклараций о доходах и расходах;

— внедрение системы эффективного антикоррупционного контроля за работой сотрудников правоохранительной сферы;

— внедрение новой системы оплаты труда, материального стимулирования и морального поощрения добросовестных сотрудников.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 25.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.