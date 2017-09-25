Темир Сариев, № 3: Моим первым указом будет разделение бизнеса и политики

Кандидат в президенты Темир Сариев считает необходимым оптимизировать работу депутатов Жогорку Кенеша для эффективной работы. Сариев считает, что количество депутатов нужно сократить.

«Моим первым указом будет разделение бизнеса и политики. Если ты бизнесмен, то занимайся бизнесом. Если политик, то – политикой. На двух стульях никто не будет сидеть. Опыт России хорошо показал, что это эффективно работает: если ты олигарх, то работай и создавай рабочие места, зарабатывай деньги и плати налоги. Если идешь в политику, то продавай свой бизнес и иди в политику», — сказал Темир Сариев.

Вместе с тем Сариев отметил, что добропорядочных бизнесменов нужно поддерживать.



Бизнес – это источник налогов, и его надо поддерживать, а не душить. Темир Сариев

Темир Сариев намерен ввести мораторий на проверки предпринимателей сроком на 1 год и более, вплоть до наведения порядка в системе проверяющих и контролирующих органов.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 25.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.