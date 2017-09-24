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Темир Сариев: Смена парадигмы высшего образования

Продолжая разговор о моей президентской программе, хотел бы поделиться планами на такие важные социальные блоки, как образование, охрана семьи и детства.

1. Развитие программы «Умная школа». К 2019 году все школы Кыргызстана будут вовлечены в нее, компьютеризированы и подключены к Интернету.

2. Ликвидация незаконных поборов в школах. Привлечение внутренних и внешних инвестиций в систему образования.

3. Смена парадигмы высшего образования — востребованным станет не диплом, а опыт, знания и навыки.

4. Государственная поддержка развития системы профессионального обучения с предоставлением обучения практическим навыкам и знаниям, востребованным на рынке труда.

5. Создание общенациональной сети бесплатных молодежных центров по развитию личности и профессиональных компетенций.

6. Укрепление института семьи, охрана материнства и детства, защита прав и интересов женщин-матерей, всесторонняя поддержка молодых и многодетных семей.

7. Поддержание и развитие национальной идеологии о важности роли матери, женщины в формировании и развитии полноценной семьи и воспитании детей.

8. Вложение крупных инвестиций в укрепление здоровья матерей и детей, а также в профилактику заболеваний с целью снижения детской и материнской смертности в 2 раза.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 24.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.

 
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