Темир Сариев: Смена парадигмы высшего образования

Продолжая разговор о моей президентской программе, хотел бы поделиться планами на такие важные социальные блоки, как образование, охрана семьи и детства.
1. Развитие программы «Умная школа». К 2019 году все школы Кыргызстана будут вовлечены в нее, компьютеризированы и подключены к Интернету.
2. Ликвидация незаконных поборов в школах. Привлечение внутренних и внешних инвестиций в систему образования.
3. Смена парадигмы высшего образования — востребованным станет не диплом, а опыт, знания и навыки.
4. Государственная поддержка развития системы профессионального обучения с предоставлением обучения практическим навыкам и знаниям, востребованным на рынке труда.
5. Создание общенациональной сети бесплатных молодежных центров по развитию личности и профессиональных компетенций.
6. Укрепление института семьи, охрана материнства и детства, защита прав и интересов женщин-матерей, всесторонняя поддержка молодых и многодетных семей.
7. Поддержание и развитие национальной идеологии о важности роли матери, женщины в формировании и развитии полноценной семьи и воспитании детей.
8. Вложение крупных инвестиций в укрепление здоровья матерей и детей, а также в профилактику заболеваний с целью снижения детской и материнской смертности в 2 раза.
Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 24.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.