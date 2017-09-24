Темир Сариев: Смена парадигмы высшего образования

Продолжая разговор о моей президентской программе, хотел бы поделиться планами на такие важные социальные блоки, как образование, охрана семьи и детства.

1. Развитие программы «Умная школа». К 2019 году все школы Кыргызстана будут вовлечены в нее, компьютеризированы и подключены к Интернету.

2. Ликвидация незаконных поборов в школах. Привлечение внутренних и внешних инвестиций в систему образования.