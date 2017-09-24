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Выборы

Темир Сариев: Мы не имеем права обманывать людей несбыточными обещаниями

«Честность в политике. И честность начинается с предвыборной борьбы. Если политик выигрывает выборы с помощью силы государства или неограниченного бюджета, то он и дальше будет так же работать», -  заявил Темир Сариев на встрече с избирателями.

Также кандидат в президенты отметил: «Мы не вчера родились и не вчера пришли в политику. Сейчас есть Интернет, и даже не надо ходить в библиотеку, чтобы почитать старые газеты со старыми обещаниями. Имеем ли мы право обманывать людей обещаниями несбыточного характера – электричество по себестоимости, ипотеку почти даром и тому подобное? Честность политика измеряется и ответственностью за свои слова».

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 24.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.

 
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