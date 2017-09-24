Три обещания Темира Сариева

Если мне окажут доверие, честно и с достоинством отработаю 6 лет. Я не буду готовить себе преемника, я буду готовить себе много преемников. Я буду помогать развиваться молодым и зрелым политикам, партиям, чтобы к 2023 году у нас было много достойных кандидатов повести страну дальше. Мы не будем менять под себя Конституцию.

Я не буду готовить себе преемника, я буду готовить себе много преемников. Я буду помогать развиваться молодым и зрелым политикам, партиям, чтобы к 2023 году у нас было много достойных кандидатов повести страну дальше. Мы не будем менять под себя Конституцию. Я понимаю роль президента как лидера нации , но он будет работать наравне с другими ветвями власти, с премьер-министром, с парламентом, с партиями и общественными организациями, с гражданским обществом, а не подавлять их. Честность начинается с себя, и я постараюсь показать высокий личный пример честности во всем — в финансах, в назначениях по заслугам, в обещаниях.

, но он будет работать наравне с другими ветвями власти, с премьер-министром, с парламентом, с партиями и общественными организациями, с гражданским обществом, а не подавлять их. Честность начинается с себя, и я постараюсь показать высокий личный пример честности во всем — в финансах, в назначениях по заслугам, в обещаниях. Основное время я уделю экономике. Рабочие места, зарплата людей, деньги на общественные нужды — это все экономика. Надо поднимать производство внутри страны, выводить наше сельское хозяйство на новый уровень и новые рынки, укреплять инфраструктуру — дороги, транспорт, логистику. Надо серьезно наладить работу с нашей диаспорой за рубежом. Сотни тысяч людей за границей, у них есть уже опыт, финансы и главное - желание помочь своей стране.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 24.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.