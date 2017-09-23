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Выборы

Темир Сариев: Я гарантирую, что власть будет работать на благо народа

Выборы президента - это большой экзамен для нашего народа. Мы все должны показать свою зрелость и ответственность. Выборы - это не просто замена одного человека на другого. Это решение, от которого зависит, как мы будем жить дальше.

Я знаю, чего народ ждет от власти. Справедливости, порядка и высокого уровня жизни.

Мы с командой идем на выборы, чтобы навести в стране твердый и справедливый порядок. Мои слова подкреплены четкой программой и ясным пониманием того, что нужно делать.

Создание рабочих мест, хорошая экология, избавление от коррупции и несправедливости — вот ориентиры нашей программы.

Я хорошо понимаю, что для решения проблем государственная власть обязана много и упорно трудиться. И я гарантирую, что власть будет работать на благо народа.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 23.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.

 
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