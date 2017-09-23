Сооронбай Жээнбеков поздравляет кыргызстанцев с Днем государственного языка

Уважаемые кыргызстанцы!

23 сентября 1989 года парламент принял закон «О государственном языке Кыргызской Республики». В этот день Кыргызстан отмечает общенациональный праздник — День государственного языка. Искренне поздравляю вас с этим праздником!

Кыргызский язык очень разнообразен и богат. Мы в нашей повседневной жизни используем лишь малую толику кыргызского языка. Об этом особенно должно помнить наше следующее поколение. В последние годы государство усилило финансовую поддержку кыргызского языка — если раньше выделялось несколько миллионов сомов, то на сегодняшний день выделяются сотни миллионов.

Мы должны всеми усилиями сохранить наш язык и культуру на фоне тех глобальных процессов, что сейчас происходят.

Уникальное произведение — эпос «Манас» - представляет собой нескончаемое многообразие и богатство кыргызского языка. Великие, талантливые писатели, как Чингиз Айтматов, подарили миру бессмертные произведения на кыргызском языке. При помощи своего языка можно выразить тончайшие оттенки мысли, раскрыть самые глубокие чувства. Ведь родной язык — это одновременно и культура, и образ мыслей.

Мы должны бережно хранить и оберегать наш древний, многовековой язык, благодаря которому мы являемся единой нацией, живущей в мире и согласии со всеми, кто представляет Кыргызстан!