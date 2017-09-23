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Выборы

Темир Сариев: Не идите на поводу у дельцов, которые предлагают вам подачки

Уважаемые кыргызстанцы!

Сегодняшние выборы проходят в ситуации, когда с одной стороны стоят большие деньги, а с другой - административный ресурс. Вы все видите сами.

Продавать свой голос - значит, продавать будущее своих детей. Не идите на поводу у дельцов, которые предлагают вам подачки. Не слушайте тех, кто говорит, что может проконтролировать, как вы проголосовали. Это все обман.

Никто не может и не имеет права указывать вам, как голосовать.

Дорогие друзья!

Если вы хотите жить в стране без лжи, где твердо работает закон, в стране, где дети имеют будущее, а старики окружены заботой, сделайте важный шаг — голосуйте за того, кого вы считаете достойным.

Я знаю, что многие устали от пустых обещаний.

Некоторые думают, что их голос ничего не решает. Хочу заверить вас — каждый ваш голос на вес золота. Заявите о своей позиции, и это будет ваш вклад в развитие страны.

Жизнь не заканчивается выборами. Дальше будет следующий этап, когда надо будет требовать от власти, чтобы она выполняла свои обещания. Но требовать можно после того, как каждый из нас сделал свой осознанный выбор.

Уважаемые друзья, соотечественники!

Я знаю, что Кыргызстан будет успешной страной. Мы со своей командой готовы сделать все для этого.

Голосуйте за того, кого вы считаете наиболее достойным! Сделайте выбор за свое будущее и за будущее своих детей!

Вместе мы обязательно победим!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 23.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.

 

 
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