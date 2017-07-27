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Выборы

ЦИК утвердил подписи за кандидата в президенты Темира Сариева

ЦИК утвердил подписи за кандидата в президенты Темира Сариева. Решение принято сегодня на заседании.

Отметим, Сариев первым сдал в Центризбирком подписные листы в свою поддержку. Всего 60 тысяч 155 подписей. Представители рабочей группы сделали выборку и отправили графологам на экспертизу полученные автографы. Из отданных на исследование 61 тысячи 32 подписей, действительными признаны 58 тысяч 612. 

По последним данным, на пост президента страны претендуют уже 42 человека. По закону для получения официальной регистрации в качестве кандидата в президенты КР заявитель должен предоставить не менее 30 тысяч подписей в свою пользу от граждан страны и сдать залог в 1 миллион сомов.
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