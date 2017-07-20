Первый кандидат в президенты сдал подписи в ЦИК

Сегодня Темир Сариев первым из всех кандидатов в президенты страны сдал подписные листы в ЦИК. По данным избирательного штаба, в комиссию передано 60 тысяч 155 подписей в поддержку Темира Сариева.

В Центризбиркоме рассказали ИА «24.kg», что кандидат на президентский пост от партии «Акшумкар» лично прибыл в комиссию, чтобы передать несколько десятков пачек с подписями кыргызстанцев.

Теперь ЦИК должен в течение десяти дней проверить подлинность представленных подписей, а Темира Сариева ждет следующий этап предвыборной гонки — сдача экзамена на знание государственного языка.

Сам кандидат в президенты уверен в своей победе, отмечают его сторонники.

Как рассказала ИА «24.kg» его пресс-секретарь Назира Ахмедова, Темир Сариев поблагодарил членов команды за проделанную работу по сбору подписей, а также своих сторонников за оказанную поддержку.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддержал нашу команду. Люди очень активно приняли участие и вовлеклись в процесс выборов. Это очень важно. Я уверен, что мы проведем честные и конкурентные выборы», — сказал журналистам Темир Сариев после того, как покинул ЦИК.

Напомним, согласно избирательному законодательству, для регистрации необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей со всех регионов страны.