Садыр Жапаров подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Обвиняемый в организации беспорядков и захвате заложника в 2013 году Садыр Жапаров подал заявление в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Об этом ИА «24.kg» сообщили в комиссии.

Садыр Жапаров — самовыдвиженец. Ранее он заявлял о желании баллотироваться в президенты, но документы в ЦИК подал только сегодня. Садыр Жапарова находится под арестом. Он фигурант уголовного дела, возбужденного по ряду статей УК КР. В частности, его обвиняют в захвате заложника и хулиганстве. Садыр Жапаров свою вину не признает.

Напомним, что ранее документы подал также находящийся под арестом Омурбек Текебаев, которого обвиняют в коррупции. Судебные разбирательства по делу продолжаются.

Ранее партия «Ата Журт» выдвинула двух кандидатов в президенты — экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова и экс-депутата парламента Камчыбека Ташиева. При этом Ахматбека Келдибекова могут не зарегистрировать кандидатом в президенты. Он считается судимым, следовательно, не может баллотироваться.

«Если у гражданина есть пассивное право избирать и быть избранным, то они дают предложение о регистрации лица. Если говорить об Омурбеке Текебаеве, Садыре Жапарова и Ахматбеке Келдибекове, то по ним мы получим справку из информационного центра при МВД. Если на момент регистрации не будет решения суда о судимости, то мы их зарегистрируем. Если в последующем суд вынесет такое решение, то мы вправе отменить регистрацию», — прокомментировал накануне желание содержащихся под стражей политиков стать кандидатами в президенты зампредседателя ЦИУК Абдыжапар Бекматов.

Ранее в ЦИК поступило 32 заявления от претендентов. 26 человек — самовыдвиженцы. Шестеро кандидатов выдвинуты решениями политических партий и движений.