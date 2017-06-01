Подравшиеся в Джалал-Абаде наблюдатели от партий «Онугуу-Прогресс» и СДПК — помирились. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД города.

По их данным, инцидент произошел на участке № 2116 в день выборов, 28 мая. Подрались наблюдатели от СДПК и «Онугуу-Прогресса», чьи родственники были в списках кандидатов.

«Дерущихся доставили в ГУВД, где они написали встречные заявления. Дело возбуждать не стали, так как стороны помирились и заявили, что претензий друг к другу не имеют», — сказали в милиции.

Отметим, в Джалал-Абаде на местных выборах в кенеш победила партия «Онугуу-Прогресс». Таковы предварительные итоги голосования по данным АСУ.

28 мая прошли выборы в восьми городах и 33 аймаках. Официальные итоги будут оглашены не позднее чем через две недели.