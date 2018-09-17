Проверка кыргызстанцев в аэропорту Алматы. МИД Казахстана отреагировал

Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров заявил, что МИД РК проверяет факты, указанные в ноте протеста МИД Кыргызстана. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

«Мы сейчас выясняем, в чем дело, о каких конкретно фактах проверок идет речь», — цитируют Айбека Смадиярова журналисты.

По данным руководителя пресс-службы МИД РК, в аэропортах Казахстана режим безопасности одинаковый для всех пассажиров. Опрос граждан в пунктах пропуска проводится в полном соответствии с законом о государственной границе.

14 сентября глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев пригласил Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в КР Карима Кокрекбаева на встречу по поводу тотальной проверки граждан Кыргызстана.

По данным МИД КР, причиной приглашения стали «систематические чрезмерные проверки со стороны казахстанских компетентных органов в международном аэропорту города Алматы». МИД КР вручил дипломату ноту протеста.

В мае МИД Кыргызстана уже направлял ноту Казахстану. Во внешнеполитическом ведомстве РК тогда ответили, что проверки «связаны с выявлением членов и пособников международных террористических организаций в свете произошедших за последний год резонансных террористических актов в иностранных государствах».

Кыргызстанцы сообщали, что представители спецслужб под разными предлогами в аэропорту Алматы проводят опросы, задают не связанные с поездкой вопросы, списывают персональные данные и IMEI-коды мобильных устройств.