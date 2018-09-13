Ремонт Исторического музея. Дорогой гранит заменили дешевой плиткой

В скандале с реконструкцией Исторического музея всплывают новые подробности. Мраморные и гранитные плиты заменили более дешевым материалом. Чиновники предпочли скрыть, что стало с ценным камнем. Рабочие же рассказали 24.kg, что остатки плит якобы вывозят на городскую свалку.

Проект родился в общежитии

Исторический музей основали в 1926 году как первое научное учреждение Кыргызстана. Он всегда располагался на центральной площади. Современное здание построили по проекту группы архитекторов. Одним из его авторов являлся Советбек Абышев.

Решение построить филиал музея имени Ленина в городе Фрунзе приняли во время отдыха Турдакуна Усубалиева с Леонидом Брежневым. Стройку на сумму больше трех миллионов рублей необходимо было согласовывать на высшем уровне.

В то время музей имени Ленина был только в Ульяновске, Ташкенте и Киеве. Четвертый начали строить в городе Фрунзе.

Весной 1981 года объявили конкурс. В течение месяца архитекторы должны были представить работы.

«Обычно конкурсные работы готовились в нерабочее время. Но тогда всех архитекторов перекинули на этот проект. Основную работу отодвинули», — рассказывает автор.

Я был молодым архитектором, только женился, жил в малосемейном общежитии. Проект музея увидел во сне, а утром начертил. Советбек Абышев

«Самое сложное — сделать макет. По времени не укладывался. Архитекторы группировались и готовили по пять вариантов. Я в помощники взял Мамата Сатыбалдиева. Весь проект мы разработали вдвоем. Однако к нам в соавторы приписали еще 14 человек. Со временем они отсеялись, но некоторые архитекторы так и остались», — вспоминает Советбек Абышев.

Фото Foto.kg. Памятник и музей В.И.Ленина на центральной площади, 1980 год.

Для Советбека Абышева Исторический музей имеет особое значение. В один день с объявлением итогов конкурса у него родилась дочь Сайкал.

«Мы играли в волейбол, когда руководитель прибежал с поздравлениями. Я сразу спросил: кто, сын или дочка? А он говорит: «Ты музей строить будешь!» Из 49 проектов отобрали мой», — рассказал архитектор.

Лжеавторы и поддельные документы

Позже Союз архитекторов решил провести свой конкурс и назначить лауреатов, чтобы многие могли войти в проект. Так авторами стали Асылбеков, Иванов, Кудель и многие другие, хотя идея им не принадлежит.

Перед реконструкцией Исторического музея появился поддельный протокол рассмотрения проектного предложения здания филиала музея имени Ленина в городе Фрунзе от 21 июля 1981 года.

«Никакого заседания не было. Подписи в документе подделали. Рахман Асылбеков теперь козыряет этим протоколом, якобы он автор музея. Это сделано для того, чтобы определить авторский коллектив. На основании этого документа Асылбеков дал согласие на реконструкцию», — отметил Советбек Абышев.

По его словам, имидж Исторического музея давно надо было изменить. Он, как автор, знает слабые места объекта.

«Мраморную плитку на фасаде следовало заменить в первую очередь. Музей строили в спешке, стены очень кривые. Плитка держится на честном слове. Сейчас невооруженным взглядом видно, как многие из них отошли. Боюсь, что в смете указана замена плиток, а по факту их просто помыли», — предположил он.

Все чертежи по ремонту Исторического музея делала турецкая сторона.

Когда Советбеку Абышеву предложили согласиться на реконструкцию на таких условиях, он категорически выступил против. По его словам, заказчик нарушил его авторские права. Он разработал эскиз обновленного музея, но его никто не принял во внимание. Рахман Асылбеков и другие авторы согласились, что чертежи будут делать турецкие архитекторы.

Фото 24.kg. проект Абышева

«Рахман Асылбеков рекомендовал им уложить кафель на фонтанах, заменить мрамор и гранит. Нигде в мире в музее не кладут кафель, тем более такой дешевый. Натуральные камни заменили искусственным пористым материалом. Гранит — самый прочный и самый дорогой камень», — пояснил Советбек Абышев.

Гранитную лестницу шириной 12 метров выкинули. Когда выносили плиты, работники музея плакали. Неизвестно куда делись бронзовые скульптуры Ленина. Советбек Абышев

По его словам, гранитная плитка стоит $100-120, мраморная — $80. Пористые материалы можно использовать только для внутренней отделки. Новые конструкции — перила и ступени — уже разрушаются.

Акт есть, а гранита нет

Министр культуры Султан Джумагулов не смог внести ясность, куда пропали мраморные и гранитные плиты и была ли необходимость менять их на дешевый и недолговечный материал. Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова более осведомлена.

По периметру музея работы еще идут. Первоначально сделанный ТИКА ремонт не прошел приемку. Подрядчику пришлось переделывать все за свой счет. В связи с этим задержали открытие музея.

«Когда вопрос по плитам возник, я уточняла информацию. Ремонтом фасада занималась ТИКА совместно с мэрией Бишкека. Часть демонтированных плит направили на ремонт в Центр онкологии, мемориальный комплекс «Ата-Бейит». Действия согласованы с Фондом госимущества, все бумаги и акты есть. Таков был ответ Госстроя. Подтверждающие бумаги я не запрашивала, но при необходимости это можно сделать. При приеме объекта будет проверка. Очень надеюсь, что объемы совпадут», — отметила Алтынай Омурбекова.

О целесообразности демонтажа мраморных и гранитных плит членам правительства строители не докладывали.

«Возможно, решение принимала комиссия. Может, она руководствовалась новой концепцией. Несмотря на уголовные дела и обвинения в нерациональном использовании средств и злоупотреблении, хочется наслаждаться экспозицией. Виновные понесут наказание. Наш Исторический музей по сравнению с объектами в других зарубежных городах интереснее. После этой истории чиновники намерены сделать выводы. За действиями не всегда стоит корысть. Часто просто упущения», — призналась Алтынай Омурбекова.

Все решает ТИКА

В Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 24.kg рассказали, сколько сняли плит и куда их отправили.

Мраморных плит демонтировали 4 тысячи 479 квадратных метров, из них 1 тысячу 1,4 квадратных метра отправили для повторного использования, 1 тысячу 705,2 квадратных метра — в ОАО «Кыргызтелеком», 1 тысячу 164,21 квадратных метра — в Центр онкологии. На хранение в ОсОО «СМУ-3» передали 357,35 квадратных метра.

Если суммировать демонтированный мрамор, выходит 4 тысячи 228,16 квадратных метра. В Госстрое не досчитались 250,8 квадрата.

Гранитных плит демонтировали 2 тысячи 768,7 квадрата. Для повторного использования отправили 21,4 квадратных метра, в Онкологическую больницу — 1 тысячу 652,8 квадратных метра, на хранение в «СМУ-3» — 405 квадратных метров.

По предварительным данным, Госстрой не досчитался и 689,5 квадрата гранита.

Почему демонтировали долговечный камень и облицевали им здание больницы, чиновники не поясняют. Демонтаж плит проводили силами генеральной подрядной организации, отобранной и финансируемой ТИКА, поэтому Госстрой не правомочен решать вопрос их передачи.