Дональд Трамп поздравил Кыргызстан с Днем независимости и Играми кочевников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил народ и президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости.

«От имени Соединенных Штатов Америки, поздравляю вас и народ Кыргызстана с 27-й годовщиной независимости вашей страны. Во время празднования независимости, также хочу выразить наши наилучшие пожелания по случаю радостного события — проведения Всемирных игр кочевников 2018 в сентябре», — говорится в поздравлении.

«На протяжении последних двадцати семи лет наши страны выстраивают партнерские отношения взаимного сотрудничества и уважения. Двигаясь вперед, мы имеем возможность внести вклад в региональное сотрудничество, которое принесет пользу как Кыргызстану, так и Центральной Азии в целом. Надеюсь продолжить нашу крепкую дружбу с целью построения безопасного и процветающего будущего для народов США и Кыргызской Республики», — отмечено в поздравлении президента США.