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Власть

Министр экономики готов обсуждать проблемы с общественностью, но мешают тролли

Министр экономики Олег Панкратов обратился к бизнесменам и бизнес-ассоциациям с предложением создать закрытую группу в социальной сети Facebook для обсуждения деятельности ведомства.

По его словам,  взаимодействие с бизнесом на площадке соцсети эффективно, но мешают тролли, которые вмешиваются в обсуждения. 

«Предлагаю одной из бизнес-ассоциаций создать группу, в которую включат только реальных представителей бизнеса, гражданского общества, экспертов, чиновников и других лиц, желающих конструктивно обсуждать экономические темы. Почему предлагаем зарегистрировать группу по бизнесу? Это не позволит чиновникам регулировать состав участников и удалять неудобных оппонентов. Но при этом в обсуждениях не смогут участвовать тролли и фейки», —  пояснил инициативу Олег Панкратов.

Олег Панкратов  пообещал обеспечить в группе постоянное присутствие сотрудников министерства и оперативное реагирование на вносимые для обсуждения темы.
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