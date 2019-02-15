Зачем в правительстве все время меняют регламент? Мешает работать ведомствам

Из-за несогласованности между собой в работе министерств затягивается принятие законопроектов. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, по новому регламенту работы правительства проект закона может быть внесен при условии, что были сняты все разногласия. Раньше была другая практика. Если ведомства не могли договориться друг с другом, то проводились согласительные совещания в правительстве.

«Сейчас таких совещаний нет. Поэтому многие законопроекты застревают на уровне согласования с министерствами и ведомствами. В итоге они вовремя не вносятся в аппарат правительства», — заключил Олег Панкратов.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что нужно сразу говорить о таких проблемах.

«Регламент работы правительства — внутренний документ. Если он мешает эффективно работать, то нужно в оперативном порядке его менять. А то мы год назад обещали бизнесу внести нужные изменения и до сих пор не сделали этого», — заключил Кубатбек Боронов.