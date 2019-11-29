Большинство проблем в ЕАЭС созданы непродуманными политиками правительств

Большинство проблем в Евразийском экономическом союзе созданы не совсем продуманными политиками национальных правительств. Об этом сообщил советник президента Кыргызстана Олег Панкратов на конференции «Евразийская экономическая интеграция».

По его словам, первоначальный импульс экономической интеграции за пять лет несколько поугас. Это видно по повестке дня органов ЕАЭС. В союзе все больше отходят от стратегических вопросов в сторону решения текущих проблем.

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«Неверное расставление приоритетов влечет за собой усиление конкуренции в союзе и ослабление общей значимости при конкуренции на мировом рынке. Учитывая международные тенденции и накопленный опыт объединения, нам нужно посмотреть на союз с нового ракурса», — подчеркнул Олег Панкратов.

Советник главы государства отметил, что в ЕАЭС принятие решений происходит через консенсус. Это привлекательно для стран-членов с небольшими размерами экономик. В то же время такой принцип является большим тормозом при принятии важных решений, когда необходимо оперативно реагировать на стремительно меняющуюся внешнюю среду.

«Президент Кыргызстана уже поднимал вопрос об усилении роли ЕЭК и делегированию на наднациональный уровень большего объема компетенций. Как пример я бы затронул тему технического регулирования. Мы продекларировали единую систему. Но видим, что много идет отсылочных норм. Правила устанавливают национальные уполномоченные органы. Это становится инструментом для искусственного ограничения доступа производителей той или иной страны к рынку ЕАЭС», — заключил Олег Панкратов.