«Зеленый коридор» на границе с Китаем не дает результатов

Проект «зеленого коридора» для упрощенного прохождения сельскохозяйственной продукции на кыргызско-китайских автодорожных пунктах не дает ожидаемых результатов. Об этом заявил министр экономики Олег Панкратов на десятом заседании координационной группы «Кыргызстан — СУАР КНР».

По его словам, только с помощью совместных усилий проект может стать важным условием развития торговых отношений и покажет в дальнейшем ожидаемый результат. Министр предложил китайской стороне рассмотреть возможность строительства индустриально-торгово-логистического комплекса на территории СЭЗ «Нарын».

«Кыргызстан имеет хороший экспортный потенциал в таких секторах как, сельскохозяйственная продукция (мясо КРС, молочная продукция, сыры, овощи, фрукты, орехи, мед, фасоль) и готов поставлять на рынок Китая высококачественные экологические продукты. Как известно, растет спрос китайских потребителей на здоровую и качественную пищу. В связи с чем считаем, что сотрудничество в данном направлении может быть взаимовыгодным для обеих сторон», — подчеркнул Олег Панкратов.

Кроме того, глава Минэконома уверен, что для укрепления и дальнейшего развития партнерских экономических взаимоотношений необходимо развивать транспортные пути сообщения.