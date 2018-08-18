Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня в рамках однодневной рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с ходом реконструкции автодороги Балыкчи - Корумду.

Заместитель министра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев доложил главе правительства о проводимых дорожных работах и строительстве мостов на основных участках трассы.

Премьер-министр отметил, что дорожники должны обеспечить качество всех проводимых строительных работ, их своевременное завершение с тем, чтобы автодорога отвечала всем современным требованиям безопасности и удобства.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил оперативно решить вопросы финансирования для того, чтобы обеспечить завершение строительства наиболее загруженных участков автодороги Балыкчи - Корумду в намеченные сроки. Дорожники также должны в указанный срок обеспечить подъезные пути к зонам отдыха и пансионатам.