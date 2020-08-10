Проект реконструкции дороги Балыкчи — Корумду закончен на 70 процентов. Об этом на брифинге сообщил замминистра транспорта и дорог Бакыт Бердалиев.
По его словам, Минтранс отправлял несколько писем подрядчику — китайской компании «Лонг Хай». В фирме ответили, что выплатят долги сами.
«Представители «Лонг Хай» еще не прибыли из Китая. Компания обещает привезти деньги и выплатить долги», — сказал Бакыт Бердалиев.
Чиновник добавил, что строительство трассы Джалал-Абад — Маданият почти завершено.
Отметим, рабочие, принимающие участие в реконструкции автотрассы Балыкчи — Корумду, не раз высказывали недовольство тем, что им вовремя не выплачивают деньги.