14:53
USD 77.05
EUR 91.17
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дорога Балыкчи — Корумду

Ремонт дороги Балыкчи — Корумду. Долги перед рабочими выплатят подрядчики

Проект реконструкции дороги Балыкчи — Корумду закончен на 70 процентов. Об этом на брифинге сообщил замминистра транспорта и дорог Бакыт Бердалиев.

Читайте по теме
Ремонт дороги Балыкчи — Корумду. Рабочие не получают зарплату восемь месяцев

По его словам, Минтранс отправлял несколько писем подрядчику — китайской компании «Лонг Хай». В фирме ответили, что выплатят долги сами.

«Представители «Лонг Хай» еще не прибыли из Китая. Компания обещает привезти деньги и выплатить долги», — сказал Бакыт Бердалиев.

Чиновник добавил, что строительство трассы Джалал-Абад — Маданият почти завершено.

Отметим, рабочие, принимающие участие в реконструкции автотрассы Балыкчи — Корумду, не раз высказывали недовольство тем, что им вовремя не выплачивают деньги. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162065/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дороги Балыкчи — Корумду. Рабочие не получают зарплату восемь месяцев
Дорога Балыкчи — Корумду. Стоимость проекта увеличилась до 8,8 миллиарда сомов
Как идет ремонт дороги Балыкчи — Корумду. Проверяет премьер-министр
Дорога Балыкчи — Корумду. Прощай, туризм!
Дорога Балыкчи — Корумду: приказано закончить укладку асфальта до 1 июня
Минтранс рассчитался со строителями дороги Балыкчи — Корумду
Депутат Канат Исаев наконец рассказал правду о дороге Балыкчи — Корумду
О ходе строительства дороги Балыкчи — Корумду рассказал министр транспорта
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 503 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;162 В КР выявили 503 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 162
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
Бизнес
Нет времени объяснят&shy;ь. Скачивай O!TV и&nbsp;смотри Лигу чемпи&shy;онов! Нет времени объяснят­ь. Скачивай O!TV и смотри Лигу чемпи­онов!
MegaCom обеспечил бесплатной связью 30&nbsp;тысяч медработников по&nbsp;всей стране MegaCom обеспечил бесплатной связью 30 тысяч медработников по всей стране
Льготное кредитование предпринимателей от&nbsp;Dos Credobank Льготное кредитование предпринимателей от Dos Credobank
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
10 августа, понедельник
14:50
В Баткенской области разрешили работу общественного транспорта В Баткенской области разрешили работу общественного тра...
14:41
Ремонт дороги Балыкчи — Корумду. Долги перед рабочими выплатят подрядчики
14:34
Свалка в карьере продолжает гореть. Бишкекчане возмущены бездействием чиновников
14:27
Верховный суд оправдал подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки
14:25
Задержание Бобомурода Абдуллаева. Вопрос об экстрадиции решит Генпрокуратура