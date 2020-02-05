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Общество

Ремонт дороги Балыкчи — Корумду. Рабочие не получают зарплату восемь месяцев

Рабочие, принимающие участие в реконструкции автотрассы Балыкчи — Корумду, требуют от чиновников выплатить им зарплату за восемь месяцев работы. Об этом 24.kg сообщил житель Иссык-Кульской области Медетбек Акматов.

24.kg
Фото 24.kg. Рабочие, принимающие участие в реконструкции автотрассы Балыкчи — Корумду, не получают зарплату восемь месяцев

По его словам, кыргызстанцы работают с мая прошлого года, а зарплату получили только за два-три месяца. В Минтрансе четкого ответа на свои жалобы они получить не могут до сих пор.

«Пошли в правительство, нам там сказали, что наложен арест на счета китайской компании «Лонг Хай», посоветовали написать заявление в Финполицию. А представители китайской фирмы говорят, что наш кабмин не перечислил деньги», — сказал Медетбек Акматов.

Он рассказал, что тех, кто не может получить свои честно заработанные деньги, свыше 300 человек. Многие отказались работать, пока им не заплатят.

В Минтрансе редакцию проинформировали о том, что китайская компания должна выплатить рабочим всего 6 миллионов 700 тысяч сомов. Департамент дорожного хозяйства и «Лонг Хай» заключили договор на 6 миллиардов 803 миллиона.

«Работы были выполнены на 4 миллиона 271 тысячу сомов. Китайское предприятие получило от кыргызской стороны денежные средства в размере 4 миллионов 365 тысяч сомов. Выходит, что Минтранс никому не должен», — пояснили в департаменте дорожного хозяйства.

Тем не менее в ведомстве пообещали, что вопрос возьмут под свой контроль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142610/
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