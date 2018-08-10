ГУОБДД опять реформируют. Президент поручил создать рабочую группу

При президенте КР создадут рабочую группу по реформированию подразделений милиции, обеспечивающих дорожную безопасность. Об этом стало известно по итогам встречи Сооронбая Жээнбекова с директором Центра политико-правовых исследований Тамерланом Ибраимовым.

В целях усиления правопорядка и защиты безопасности граждан принято решение создать рабочую группу. В нее войдут представители аппарата президента, правительства, секретариата Совета безопасности и неправительственных организаций.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что такие вопросы, как судебная реформа, обеспечение безопасности и правопорядка, являются одними из важнейших задач, стоящих перед государством.

Реформы в этих сферах — задача непростая и требует немало сил и времени. Но мы должны довести их до конца. Я ознакомился с вашей запиской, в ней изложены конструктивные идеи и мысли, которые должны быть реализованы. Нас ждет совместная упорная работа. Сооронбай Жээнбеков

Напомним, директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов вопросы реформирования безопасности дорожного движения озвучил во время встречи Сооронбая Жээнбекова с представителями гражданского общества страны 19 июля.