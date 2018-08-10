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Власть

ГУОБДД опять реформируют. Президент поручил создать рабочую группу

При президенте КР создадут рабочую группу по реформированию подразделений милиции, обеспечивающих дорожную безопасность. Об этом стало известно по итогам встречи Сооронбая Жээнбекова с директором Центра политико-правовых исследований Тамерланом Ибраимовым.

В целях усиления правопорядка и защиты безопасности граждан принято решение создать рабочую группу. В нее войдут представители аппарата президента, правительства, секретариата Совета безопасности и неправительственных организаций.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что такие вопросы, как судебная реформа, обеспечение безопасности и правопорядка, являются одними из важнейших задач, стоящих перед государством.

Реформы в этих сферах — задача непростая и требует немало сил и времени. Но мы должны довести их до конца. Я ознакомился с вашей запиской, в ней изложены конструктивные идеи и мысли, которые должны быть реализованы. Нас ждет совместная упорная работа.

Сооронбай Жээнбеков

Напомним, директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов вопросы реформирования безопасности дорожного движения озвучил во время встречи Сооронбая Жээнбекова с представителями гражданского общества страны 19 июля.
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