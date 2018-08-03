Премьер-министр о «Безопасном городе»: народ получит обещанное

«Народ дождется того проекта, который давно был разработан», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, комментируя проект «Безопасный город».

По его словам, в приоритетах правительства — запуск электронной системы «Тундук» и реализация проекта «Безопасный город». На сегодня по проекту разрабатывается технико-экономическое обоснование.

«20 июля объявили конкурс. Думаю, итоги будут успешными, и народ дождется того проекта, который давно разработали», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.