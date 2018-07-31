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Власть

Выборы мэра Бишкека. Документы Азиза Суракматова зарегистрировали

Сегодня Бишкекская избирательная комиссия зарегистрировала Азиза Суракматова кандидатом в мэры столицы. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава ТИК Кайрат Маматов.

Сегодня Азиз Суракматов подтвердил свои знания кыргызского языка, успешно сдав экзамен. Он единственный кандидат. Документы принимались до 18.00.

Напомним, коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Выборы мэра столицы Кыргызстана назначены на 8 августа. За кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша.
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