Безальтернативные выборы. Премьер-министр не будет выдвигать кандидата в мэры

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев не будет выдвигать кандидата в мэры. Об этом ИА «24.kg» сегодня сообщили в аппарате главы правительства.

Таким образом, единственным кандидатом в мэры столицы остается Азиз Суракматов. Его кандидатуру 26 июля выдвинула коалиция большинства БГК по инициативе фракции СДПК. Сегодня он сдал экзамен на знание кыргызского языка.

Выборы градоначальника назначены на 8 августа. За кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша.