Разбор полетов. Какие выводы сделал Албек Ибраимов после встреч с бишкекчанами

Мэр Бишкека Албек Ибраимов провел встречи с горожанами. Жители четырех районов озвучили наболевшие проблемы. Дороги, освещение, ирригация, обрезка деревьев, уборка территорий, вывоз мусора, открытие новых маршрутов и остановочных площадок — далеко не полный перечень жалоб. Мэр все записал и пообещал по возможности решить.

Албек Ибраимов по просьбе ИА «24.kg» подвел итоги встреч с бишкекчанами.

Рука на пульсе

— Эти встречи дают нам возможность держать руку на пульсе. Мы делаем срез того, что происходит сегодня в городе, и отчетливо понимаем, что надо работать лучше и быстрее. По всем проблемам, которые озвучены, будут протокольные поручения.

Но надо понимать, что есть вопросы, лежащие не в нашей (мэрии) плоскости принятия решений. Албек Ибраимов

На собраниях присутствовали руководители всех столичных служб. Они услышали, что сегодня требует народ и какие самые актуальные вопросы в городе. Отметил бы, что большая часть вопросов прошла на позитивной волне, она дает надежду, что мы еще больше сможем сделать.

— Какие городские службы получили наибольшее количество нареканий от жителей столицы?

— Конечно, необходимо тщательно провести анализ жалоб, но, на первый взгляд, по моим ощущениям, проседает «Горводоканал». Сеть изношена, требует обновления. Проседает очень сильно вопрос транспорта.

В 2016 году на первом месте по количеству жалоб, вопросов был «Тазалык». Сейчас практически к ним вопросов не было, а если и возникали, то касались уборки внутридомовых территорий.

В прошлом году большие вопросы были по освещению. В этом накал спал. Те работы, которые мы провели, дали эффект. В прошлом году мы заменили 11 тысяч светильников. В этом году в план также поставили эту работу — сейчас на складе есть пять тысяч светильников.

О торговом центре Шадиевых

— Сегодня активное строительство ведется в южной части города. Когда-то говорили, что там строить нельзя из-за тектонического разлома. А дома растут как грибы.

— Отмечу, что план детальной планировки южной части был утвержден в 2007 году. Там учтен Ысык-Атинский разлом. В той зоне есть две линии. Первая — это 9+ баллов. Там по СНиПам может располагаться частный сектор и дома должны быть не больше 350 квадратных метров. На первой линии находится дипгородок «Ала-Арча».

Большие этажные дома, построенные вдоль Южной магистрали, находятся на второй линии. Там зона 8+ баллов. Нормативы позволяют строить 16 этажей при современных конструкциях: бетон и арматура. Все эти нормативы указаны. Мы полагаемся на законы и заключения специалистов, которые эти нормы прописывали.

— Вы неоднократно говорили, что не даете разрешения на строительство, а в этом районе оно идет бурно. Какое-то противоречие получается. К тому же там строится новый торговый центр, который принадлежит супругам Асель и Аскарбеку Шадиевым...

— Разрешение на пользование этим участком было выдано в 2007 году, то есть при другом мэре, сроком на 49 лет. Участок находится на второй линии разлома и по всем нормативам подходит для строительства многоквартирных жилых домов и других объектов.

Юго-западная и юго-восточная части города давно уже распланированы: улицы, дороги, тротуары, парки, школы и даже спортивный стадион, который лежит выше парка Победы, на 10 тысяч посадочных мест. Кто его будет строить — это другой вопрос.

Собственник этого участка (Аскарбек Шадиев) решил построить торговый центр и рядом многоквартирный дом, это не противоречит ПДП. Будут инвестиции — пусть дальше строит.

Точечной застройке — нет

— Мэрия озвучивала, что не будут выдаваться разрешения на строительство домов, если там не предусмотрены паркинг, детские площадки. Но таких домов, особенно вырастающих в частном секторе на участках в 5-6 соток, немало.

— Последние пять лет при рассмотрении любого законопроекта на Градсовете учитываем соблюдение необходимых нормативов.

Мы не одобрили ни одного проекта, если он не проходил по нормам парковки или не предусматривал парковочные места совсем.

Для торгового центра на каждый квадратный метр торговых площадей должно быть 30 квадратных метров парковки. Для жилого дома на каждую квартиру сегодня по нормативам должно быть два парковочных места — по 12 квадратных метров. С 2010 года ни один проект, не соблюдающий этот норматив, не был пропущен.

Но сейчас ведутся стройки, разрешения на которые были получены в 2009-2010 годах. На них пришелся самый пик принятий решения по точечным застройкам. Но что было сделано, уже тяжело исправить. Уже застроено.

Нам надо не допустить дальнейшего этого строительства, что мы и делаем сегодня. Многие застройщики уходят с Градсовета с обидой. Мы сегодня сверхтребования выставляем, уже задумываемся о перспективе.