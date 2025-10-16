13:11
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Власть

Мэр Манаса признал: город не готов стать новой столицей Кыргызстана

Мэр города Манаса Эрнисбек Ормоков прокомментировал идею о возможном переноса столицы Кыргызстана. В интервью агентству «Кабар» он отметил, что официального решения по этому вопросу пока нет, однако городская администрация поддержала бы такую инициативу.

«Если столицу действительно перенесут в Манас, мы примем это с радостью. Но сейчас уровень готовности недостаточен — нужны время и серьезная подготовка», — заявил Эрнисбек Ормоков.

По его словам, переименование Джалал-Абада в Манас и развитие местной инфраструктуры не связаны напрямую с идеей переноса столицы.

«Пока никакого решения не принято. На данный момент наш город не готов к тому, чтобы принять на себя функции столицы», — добавил мэр.

Напомним, 3 сентября на сессии городского кенеша Джалал-Абада мэр Эрнисбек Ормоков предложил рассмотреть вопрос о переименовании города в Манас. Депутаты его поддержали. Уже через неделю Жогорку Кенеш одобрил законопроект о переименовании сразу в трех чтениях, а 17 сентября закон подписал президент Садыр Жапаров. Через 10 дней, 27 сентября, Джалал-Абад официально стал Манасом.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/347394/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей КР
В подъезде дома в Манасе нашли младенца. Мать — 15-летняя девочка
В Манасе демонтировали незаконные постройки
В Манасе 40 улицам хотят присвоить имена соратников героя эпоса
Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет
Садыр Жапаров подписал закон о переименовании Джалал-Абада в город Манас
Парламент одобрил законопроект о переименовании Джалал-Абада в Манас
Комитет ЖК сразу в трех чтениях поддержал переименование Джалал-Абада в Манас
Законопроект о переименовании Джалал-Абада вынесен на общественное обсуждение
Джалал-Абад станет Манасом: общество и эксперты о переименовании
Популярные новости
Камчыбек Ташиев не&nbsp;исключает, что в&nbsp;будущем город Манас может стать столицей&nbsp;КР Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей КР
В&nbsp;России фигурантами дела о&nbsp;захвате власти стали известные политики и&nbsp;бизнесмены В России фигурантами дела о захвате власти стали известные политики и бизнесмены
У&nbsp;детей Шавката Мирзиеева пропал любимый кот: искали всем Instagram У детей Шавката Мирзиеева пропал любимый кот: искали всем Instagram
Макрон угрожает России расплатой в&nbsp;случае отказа от&nbsp;переговоров с&nbsp;Киевом Макрон угрожает России расплатой в случае отказа от переговоров с Киевом
Бизнес
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
В&nbsp;Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
Онлайн-кинотеатр с&nbsp;восточной душой: RizaNova на&nbsp;O!TV. Попробуйте бесплатно Онлайн-кинотеатр с восточной душой: RizaNova на O!TV. Попробуйте бесплатно
16 октября, четверг
12:58
Мэр Манаса признал: город не готов стать новой столицей Кыргызстана Мэр Манаса признал: город не готов стать новой столицей...
12:51
В Бишкеке обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
12:48
Президент Кыргызстана провел встречу с совбезами стран ЦА и советником Индии
12:43
Рост пособий и бюджет в 23 миллиарда сомов. В КР отметили столетие Минтруда
12:37
Выставка «Сергей Есенин. Литературное путешествие» открылась в центре Бишкека