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Общество

Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи

Вопрос переноса столицы Кыргызстана обсуждается с начала XX века. И хотя Бишкек остается административным и политическим центром страны, идеи переноса столицы время от времени возвращаются в общественную и политическую повестку.

24.kg предлагает обзор на тему куда, зачем и на каких основаниях предлагали перенести столицу республики.

Джалал-Абад — первая альтернатива

Исторически самым первым кандидатом на столичный статус был именно Джалал-Абад. В 1924 году, в период образования Кара-Киргизской автономной области, среди городов, претендовавших на роль центра, рассматривались Джалал-Абад, Кочкорка, Пишпек, Беловодское и Ош.

По настоянию одного из видных деятелей того времени Юсупа Абдрахманова выбор пал на Джалал-Абад. Однако столица там так и не закрепилась: из-за отсутствия административных зданий и инфраструктуры временным центром стал Ош, а затем окончательно Пишпек (ныне Бишкек).

Попытка Бакиева в 2010 году

После апрельских событий 2010 года и утраты контроля над Бишкеком бывший президент Курманбек Бакиев объявил о переносе центра власти в Ош или в Джалал-Абад, заявив о создании временного правительства на юге. Это заявление, по мнению аналитиков, было больше политическим шагом, чем реалистичным планом.

из интернета
Фото из интернета. После апрельских событий 2010 года и утраты контроля над Бишкеком бывший президент Курманбек Бакиев объявил о переносе центра власти в Ош или в Джалал-Абад
Впоследствии идея не получила продолжения, однако породила волну новых дискуссий о децентрализации власти и необходимости развития регионов.

Чаек — географический центр страны

С интересной идеей выступил в последние годы дипломат Авазбек Атаханов, предложив построить новую столицу в селе Чаек (Нарынская область) и переименовать ее в Манас.

из интернета
Фото из интернета. Чаек — географический центр страны
По его словам, такой шаг обеспечил бы доступность из всех регионов республики, стимулировал бы развитие центральных территорий и символически подчеркнул бы независимость страны.

Однако, как отмечают эксперты, реализация проекта с нуля потребует миллиардных вложений и десятилетий на развитие базовой инфраструктуры.

Балыкчи — у озера и на стыке дорог

Еще один вариант, предлагавшийся в экспертной среде, — Балыкчи. Город на западе озера Иссык-Куль располагается на важном транспортном узле: здесь сходятся железная дорога, автотрассы и находится один из крупнейших портов республики.

мэрии Балыкчи
Фото мэрии Балыкчи. Балыкчи — у озера и на стыке дорог
Привлекательность Балыкчи также заключается в близости к регионам с туристическим потенциалом, что могло бы придать столице новую — культурно-туристическую — направленность.

Экономика и инфраструктура — ключевые барьеры

На практике реализация даже самой привлекательной идеи упирается в базовые экономические реалии. По данным Минфина, строительство и перенос столицы (по примеру Казахстана) могут обойтись более чем в $2 миллиарда.

«Кыргызстан в нынешних условиях не располагает такими ресурсами, чтобы реализовать проект даже в среднесрочной перспективе», — отмечает экономист Марат Мырзаканов.

Джалал-Абад снова в фокусе?

Сегодня Джалал-Абад становится одним из ключевых региональных центров. В 2022 году председатель кабмина Акылбек Жапаров заявил о намерении превратить город во «второй экономический центр страны» с акцентом на туризм, переработку и энергетику.

из интернета
Фото из интернета. Сегодня Джалал-Абад становится одним из ключевых региональных центров.
Город также получил статус туристического центра тюркского мира, а в 2025-м здесь планируется отметить День независимости — впервые на юге республики с размахом всенародного масштаба.

Вопрос переноса столицы Кыргызстана — не только вопрос географии, но и экономических приоритетов, символических смыслов и национального баланса. Джалал-Абад, Чаек и Балыкчи — не просто географические точки, а отражение стремления к справедливому развитию регионов.

И хотя в обозримом будущем Бишкек остается столицей, сама постановка вопроса говорит о нарастающей потребности в равномерном развитии всей страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331393/
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