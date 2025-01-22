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Власть

Депутат предложил перенести Бишкек в другое место и разместить там кабмин

На заседании Жогорку Кенеша депутат Улугбек Марипов, явившись после рассмотрения вопроса борьбы со смогом, решил выразить свое мнение.

Он заявил, что даже если в Бишкеке появится двуглавый мэр, он не сможет решить проблему смога и заторов в столице.

«В Иссык-Кульской области строится город Асман. На это привлекается $10 миллиардов инвестиций. А на перенос железной дороги из Бишкека требуется $550 миллионов. А вместе со строительством объездной дороги, то более $1 миллиарда», — сказал нардеп. 

Поэтому, по его мнению, нужно перенести Бишкек и отправить туда кабмин. Тогда, по словам Улугбека Марипова, пробок не будет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317609/
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