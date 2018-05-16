Экс-премьер против, что депутаты пытаются сделать его виновным в аварии на ТЭЦ

Депутаты жалеют, что ратифицировали соглашение на $386 миллионов, полученных для модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом стало известно сегодня на заседании Жогорку Кенеша.
Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев заявил, что депутаты пытаются сделать его виновным, так как основное решение принимал он.
«Если 120 депутатов принимают решение, что я могу сделать? Вы ратифицировали соглашение. Создана комиссия, в нее вошли депутаты. Она приняла решение сотрудничать с ТВЕА. Рассмотрение проходило в профильном комитете. Не нужно делать меня виновным», — сказал он.
Кожобек Рыспаев напомнил экс-премьеру, что парламентский комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию давал замечания к соглашению, но их не учли.
«Я вам говорил, почему вы не учли наше решение? За два дня до визита в Китай вы принимали решение. Теперь нужно отвечать за полученные деньги», — сказал он Жанторо Сатыбалдиеву.
Сайдулла Нышанов отметил, что, если бы депутаты знали все тонкости, они бы не поддержали ратификацию.