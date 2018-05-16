Стоимость модернизации Бишкекской ТЭЦ завышена в 2-3 раза, уверен депутат

Стоимость модернизации ТЭЦ Бишкека завышена в 2-3 раза. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на столичной теплоцентрали и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, сообщил депутат Алмамбет Шыкмаматов.

Он обвинил бывшего премьер-министра Сапара Исакова в том, что тот ездил в Китай вместе с Максимом Бакиевым и договорился на $150 миллионов, но потом стоимость выросла до $386 миллионов.

«Авария случилась из-за того, что не включили новый блок. Это вина инженеров. Нужно рассматривать вопрос не аварии, а почему заключено соглашение на $386 миллионов. Проект завышен в 2-3 раза, поэтому консультант и получил $6 миллионов. Никто не учел этот вопрос. Депутаты ратифицировали соглашение. Никто не смотрел документы. Правительство попросило, мы поддержали, так как государству нужны деньги», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, ГКНБ напрямую получает инвойсы. «Они должны были сразу увидеть, что цены на оборудование космические. Мы должны рассматривать, кто составил договор, в чьих интересах это было и кто смог получить деньги под идею модернизации ТЭЦ», — отметил депутат.