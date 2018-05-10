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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (80)

Сапар Исаков объяснил, почему написал письмо президенту о модернизации ТЭЦ

Бывший премьер-министр Сапар Исаков объяснил свою позицию депутатам Жогорку Кенеша, которые обсуждают заключение комиссии по расследованию аварии на ТЭЦ Бишкека 26 января.

По его словам, китайская сторона выдвинула определенные условия, поскольку это кредит. Кыргызстан с ними согласился, так как национальным интересам эти условия не противоречили. «Китайцы отправили три ноты. Мы должны были реагировать. Я, будучи в те годы заведующим отделом внешней политики аппарата президента, обязан был информировать главу государства, что я и сделал», — рассказал Сапар Исаков.

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Экс-министр экономики Темир Сариев пояснил, что предлагал провести тендер и на его основе выбрать компанию, которая провела бы модернизацию ТЭЦ. «Но правительство на тот момент приняло верное решение: взять кредит на реконструкцию ТЭЦ», — отметил Темир Сариев.

Экс-глава кабмина Жанторо Сатыбалдиев согласился, что деньги на модернизацию ТЭЦ были нужны и кредит был необходим. 

Пока депутатская комиссия работала, ГКНБ расследовал уголовное дело о коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Всем им официально предъявили обвинение в коррупции.
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