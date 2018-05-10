20:23
USD 68.67
EUR 81.86
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Дело энергетиков (80)

Модернизация ТЭЦ. В аппарате президента были разные мнения о TBEA

Сегодня парламент Кыргызстана рассматривает отчет временной депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека, произошедшей 26 января 2018 года. В документах появились два письма из аппарата президента о необходимости модернизации теплоцентрали, но они противоречат друг другу.

Одно письмо подписал тогда заведующий отделом внешней политики Сапар Исаков. В нем указано, что китайская энергетическая компания TBEA предлагает замену восьми котлов и четырех турбин с установкой двух котлов сверхвысокого давления.

Далее отмечено, что в отделе внешней политики проходила встреча с торговым представителем КНР Цзинь Юйолунем. Подчеркивается, что затраты на ремонт старого оборудования ТЭЦ ежегодно увеличиваются. На тот период они составили $100 миллионов.

Сапар Исаков рекомендовал Министерству энергетики и промышленности и ОАО «Электрические станции» провести обстоятельные переговоры на предмет снижения стоимости модернизации.

Есть и другое письмо, которое написала президенту заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Нурсулу Ахметова. В нем указали, что рекомендованная китайской стороной компания TBEA не имеет опыта строительства ТЭЦ.

Признается и то, что «Электрические станции» определили подрядчика для модернизации теплоцентрали без углубленного изучения возможностей компаний и их опыта реконструкции и строительства генерирующих мощностей.

Отдел внешней политики поставлен в известность о ситуации, предложено поручить Министерству энергетики и промышленности проработать вопрос целесообразности привлечения к реконструкции ТЭЦ компании, не имеющей опыта в реконструкции генерирующих мощностей, и откорректировать решение «Электрических станций».

Нурсулу Ахметова

Отметим, ГКНБ расследует уголовные дела об аварии на ТЭЦ Бишкека и коррупции при ее модернизации. Арестовали несколько высокопоставленных чиновников энергосектора.
Ссылка:
просмотров: 3218
Версия для печати
Материалы по теме
Ольга Лаврова пояснила, почему она подписала соглашение с китайскими инвесторами
В Жогорку Кенеше показали плоскогубцы стоимостью $600
Сапар Исаков объяснил, почему написал письмо президенту о модернизации ТЭЦ
Авария на ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев «перевел стрелки» на Алмазбека Атамбаева
Депутат требует лишить статуса «экс» президента Алмазбека Атамбаева
Депутат интересуется, куда делись деньги, которые должны были уйти на ремонт ТЭЦ
В список чиновников, ответственных за модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова
Двойное гражданство. Татту Мамбеталиева требует извинений от Дастана Бекешева
Авария на ТЭЦ Бишкека. Мэра Джалал-Абада Салайдина Авазова оставили под стражей
Привлечь к ответственности Осмонбека Артыкбаева за аварию на ТЭЦ требуют юристы
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
У&nbsp;чиновника аппарата президента Кыргызстана выявили казахское гражданство У чиновника аппарата президента Кыргызстана выявили казахское гражданство
Ищут, не&nbsp;могут найти. Аскарбек Шадиев выехал из&nbsp;Кыргызстана? Ищут, не могут найти. Аскарбек Шадиев выехал из Кыргызстана?
В&nbsp;список чиновников, ответственных за&nbsp;модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова В список чиновников, ответственных за модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова
Бизнес
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Социальные сети&nbsp;&mdash; эффективный способ общения с&nbsp;клиентом Социальные сети — эффективный способ общения с клиентом
MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии