Модернизация ТЭЦ. В аппарате президента были разные мнения о TBEA

Сегодня парламент Кыргызстана рассматривает отчет временной депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека, произошедшей 26 января 2018 года. В документах появились два письма из аппарата президента о необходимости модернизации теплоцентрали, но они противоречат друг другу.
Сапар Исаков рекомендовал Министерству энергетики и промышленности и ОАО «Электрические станции» провести обстоятельные переговоры на предмет снижения стоимости модернизации.
Признается и то, что «Электрические станции» определили подрядчика для модернизации теплоцентрали без углубленного изучения возможностей компаний и их опыта реконструкции и строительства генерирующих мощностей.
Отдел внешней политики поставлен в известность о ситуации, предложено поручить Министерству энергетики и промышленности проработать вопрос целесообразности привлечения к реконструкции ТЭЦ компании, не имеющей опыта в реконструкции генерирующих мощностей, и откорректировать решение «Электрических станций».Нурсулу Ахметова
Отметим, ГКНБ расследует уголовные дела об аварии на ТЭЦ Бишкека и коррупции при ее модернизации. Арестовали несколько высокопоставленных чиновников энергосектора.