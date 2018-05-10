Модернизация ТЭЦ. В аппарате президента были разные мнения о TBEA

Сегодня парламент Кыргызстана рассматривает отчет временной депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека, произошедшей 26 января 2018 года. В документах появились два письма из аппарата президента о необходимости модернизации теплоцентрали, но они противоречат друг другу.

Одно письмо подписал тогда заведующий отделом внешней политики Сапар Исаков. В нем указано, что китайская энергетическая компания TBEA предлагает замену восьми котлов и четырех турбин с установкой двух котлов сверхвысокого давления.

Далее отмечено, что в отделе внешней политики проходила встреча с торговым представителем КНР Цзинь Юйолунем. Подчеркивается, что затраты на ремонт старого оборудования ТЭЦ ежегодно увеличиваются. На тот период они составили $100 миллионов.

Сапар Исаков рекомендовал Министерству энергетики и промышленности и ОАО «Электрические станции» провести обстоятельные переговоры на предмет снижения стоимости модернизации.

Есть и другое письмо, которое написала президенту заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Нурсулу Ахметова. В нем указали, что рекомендованная китайской стороной компания TBEA не имеет опыта строительства ТЭЦ.

Признается и то, что «Электрические станции» определили подрядчика для модернизации теплоцентрали без углубленного изучения возможностей компаний и их опыта реконструкции и строительства генерирующих мощностей.

Отдел внешней политики поставлен в известность о ситуации, предложено поручить Министерству энергетики и промышленности проработать вопрос целесообразности привлечения к реконструкции ТЭЦ компании, не имеющей опыта в реконструкции генерирующих мощностей, и откорректировать решение «Электрических станций». Нурсулу Ахметова

Отметим, ГКНБ расследует уголовные дела об аварии на ТЭЦ Бишкека и коррупции при ее модернизации. Арестовали несколько высокопоставленных чиновников энергосектора.