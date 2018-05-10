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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (80)

Депутат интересуется, куда делись деньги, которые должны были уйти на ремонт ТЭЦ

В парламенте заслушивают отчет депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ, произошедшей 26 января 2018 года.

Председатель комиссии Улан Примов отметил, что ее члены выделили основные причины аварии на ТЭЦ, в частности беспорядочную политику в управлении, кадровые перестановки, отсутствие профессионалов.

«Авария произошла в старой части ТЭЦ, которую не модернизировали. Новая помогла устранить аварию. Причина: старое оборудование, слабая подготовка правительства к отопительному сезону (возглавлял в то время кабмин Сапар Исаков. — Прим. ИА «24.kg»). Средства, которые привлекли на ремонт ТЭЦ, использовали нецелесообразно. Если бы руководители ТЭЦ проводили своевременно ремонт, то аварии бы не произошло», — сказал Улан Примов.

В 2017 году 408 миллионов сомов потратили на ремонт. Но где эти деньги? В чьи ушли карманы? Все это правоохранительные органы должны расследовать и найти ответы.

Улан Примов

Он добавил, что силовые структуры, в частности Генпрокуратура и ГКНБ, должны тщательно расследовать и выяснить, почему льготный кредит от китайского банка на модернизацию ТЭЦ потратили нецелесообразно.  Улан Примов подчеркнул, что при заключении соглашения с китайской стороной, итересы Кыргызстана не учли. Это отметили в своих письмах Темир Сариев, бывший в то время министром экономики,  заместитель министра иностранных дел Аскарбек Бешимов и замминистра финансов Арзыбек Кожошев, тогда как главы указанных ведомств подписали соглашение. 

Пока депутатская комиссия работала, ГКНБ расследовал уголовное дело о коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Всем им официально предъявили обвинение в коррупции.
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