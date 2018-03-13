В США уволили госсекретаря, а ЦРУ впервые возглавит женщина

Президент США отправил в отставку государственного секретаря Рекса Тиллерсона. Об этом Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.
«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он будет делать фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, которую так выбрали. Поздравляем всех!» — сообщил Дональд Трамп.
Госсекретарь возглавляет государственный департамент США, который выполняет функцию Министерства иностранных дел. Рекс Тиллерсон занимал должность госсекретаря с 1 февраля 2017 года.
Как сообщают СМИ, Джина Хаспел ранее занимала пост первого заместителя директора ЦРУ. Отмечается, что она кадровый сотрудник ведомства с более чем 30-летним стажем.