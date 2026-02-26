21:15
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Власть

Экс-вице-спикер Чынгыз Ажибаев: Кто-то распространяет слухи обо мне

Депутат Жогорку Кенеша и бывший вице-спикер парламента Чынгыз Ажибаев заявил, что сегодня вновь стало известно, что кто-то распространяет слухи о нем и пытается очернить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он добровольно сложил полномочия первого заместителя торага Жогорку Кенеша, и поблагодарил сторонников и избирателей.

«Несколько человек через фейковые аккаунты организовали кампанию по очернению, и этим воспользовались те, кто выносит это на высшую трибуну, но есть Бог. Они снова плетут свои сказки, которыми пользовались на выборах пять лет назад, и распространяют ложную информацию в великий месяц Орозо. Время покажет все, а избиратели расставят все по своим местам», — заявил он.

Он подчеркнул, что продолжит работать по мандату народа и выполнять предвыборные обещания.

Напомним, накануне в соцсетях появились сообщения о том, что Чынгыз Ажибаев сдает мандат депутата. Позже нардеп опроверг эту информацию.

Между тем, его коллеги призвали проверить, имеет ли отец депутата Чынгыза Ажибаева отношение к ОПГ. В частности, депутат Исманали Жороев заявил, что с недавних пор в соцсетях широко обсуждается информация о том, что его отец причастен к ОПГ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363753/
просмотров: 467
Версия для печати
Материалы по теме
Разбираем последние политические слухи
Спикер прокомментировал слухи о роспуске Жогорку Кенеша
В Китае со сплетнями в соцсетях борется «помощник опровержения слухов»
Сооронбай Жээнбеков о том, советуется ли он с Алмазбеком Атамбаевым
Милиция в Бишкеке просит не распространять слухи о педофилах
ЖК превращается из законодательного органа в орган, распространяющий слухи
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Депутат: КР&nbsp;не&nbsp;надо было выходить из&nbsp;членства в&nbsp;Фонде по&nbsp;спасению Арала Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Бизнес
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
26 февраля, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 февраля: немного похолодает Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 февраля: немного пох...
20:41
В НЦОМиД Бишкека провели очередную трансплантацию почки
20:36
Экс-вице-спикер Чынгыз Ажибаев: Кто-то распространяет слухи обо мне
20:21
Северная Корея объявила о планах наращивать ядерный арсенал
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке