Экс-вице-спикер Чынгыз Ажибаев: Кто-то распространяет слухи обо мне

Депутат Жогорку Кенеша и бывший вице-спикер парламента Чынгыз Ажибаев заявил, что сегодня вновь стало известно, что кто-то распространяет слухи о нем и пытается очернить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он добровольно сложил полномочия первого заместителя торага Жогорку Кенеша, и поблагодарил сторонников и избирателей.

«Несколько человек через фейковые аккаунты организовали кампанию по очернению, и этим воспользовались те, кто выносит это на высшую трибуну, но есть Бог. Они снова плетут свои сказки, которыми пользовались на выборах пять лет назад, и распространяют ложную информацию в великий месяц Орозо. Время покажет все, а избиратели расставят все по своим местам», — заявил он.

Он подчеркнул, что продолжит работать по мандату народа и выполнять предвыборные обещания.

Напомним, накануне в соцсетях появились сообщения о том, что Чынгыз Ажибаев сдает мандат депутата. Позже нардеп опроверг эту информацию.

Между тем, его коллеги призвали проверить, имеет ли отец депутата Чынгыза Ажибаева отношение к ОПГ. В частности, депутат Исманали Жороев заявил, что с недавних пор в соцсетях широко обсуждается информация о том, что его отец причастен к ОПГ.