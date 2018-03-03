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Власть

В Кыргызстане в три раза повысили ежемесячные надбавки за ученую степень

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал постановление, по которому увеличена сумма ежемесячных надбавок за ученую степень. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Как отмечается, к заработной плате независимо от отработанного времени по основному месту работы научным, педагогическим работникам, профессорско-преподавательскому составу, в том числе работникам органов государственной власти ежемесячная надбавка составит:

— за ученую степень кандидата наук — в размере 900 сомов;

— за ученую степень доктора наук — в размере 1800 сомов.

Ранее сумма ежемесячных надбавок за ученую степень кандидата наук составляла 300 сомов, доктора наук — 600 сомов.

Решение принято в рамках реализации правительственной программы «Жаны доорго кырк кадам» и создания условий для развития научной деятельности, повышения ее престижа и поддержки научных и педагогических кадров.
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