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Власть

Правительство передумало. Вместо нового закона о госпособиях инициирует другой

Правительство Кыргызстана не будет реализовать Закон «О государственных пособиях», подписанный бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым в прошлом году, а позже отсроченный до 1 апреля 2018 года. Об этом стало известно сегодня на заседании фракции «Республика — Ата Журт».

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По данным министра труда и социального развития Таалайкул Исакуновой, сегодня закончивается срок общественного обсуждения нового законопроекта.

«Мы оставляем сүйүнчү и пособие в размере 700 сомов по уходу за каждым ребенком до трех лет. Изменили критерии выплаты ежемесячного пособия многодетным семьям. Мы вместе с местными органами власти работаем над созданием книг семей для определения их доходов», — сообщила министр.

В правительстве также намерены увеличить выплаты детям с инвалидностью.

«В Кыргызстане 6 тысяч детей нуждаются в постоянном уходе. Мы решили финансы направить в эту сферу для поддержки родителей инвалидов», — отметил Таалайкуль Исакунова.

Напомним, новый закон о госпособиях должен был выступить в силу с 1 января 2018 года. Не по просьбе правительства парламент отсрочил срок реализации, так как чиновники признали, что при реализации закона 30 тысяч нуждающихся детей остаются без господдержки. Для реализации закона требовалось около 2 миллиардов сомов.
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