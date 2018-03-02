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Власть

Депутаты фракции СДПК требуют снизить ставки по ипотечному кредитованию

На заседании фракции СДПК обсуждают доступное жилье. Вице-премьер-министр Санжар Муканбетов заявил, что дефицит по-прежнему существует. За первые два месяца выдано 2 тысячи 747 кредитов. 

Лидер фракции Иса Омуркулов предложил продлить срок погашения кредитов и напомнил вице-премьеру, что ни один учитель или врач не сможет даже 20 тысяч сомов выплачивать каждый месяц, если речь идет о самых минимальных ставках. Чиновник обещал подумать над предложением. 

Нардеп Ирина Карамушкина спросила, когда эта программа льготного ипотечного кредитования и доступного жилья начнет действовать для работников небюджетных сфер. Санжар Муканбетов ответил, что уже с мая. Депутат также попросила решить вопрос с квартирой для народной артистки Назиры Мамбетовой. Она исполняла роль Курманджан датки в одноименном фильме. Но вице-премьер отказал, пояснив, что пока выделить жилплощадь артистке нет возможности. 
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