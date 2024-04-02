Единственным владельцем акций ГИК стало управделами президента

Управление делами президента Кыргызстана стало единственным владельцем 100 процентов пакета акций ОАО «Государственная ипотечная компания». Об этом сообщил сайт Кыргызской фондовой биржи.

Изменения доли участия в уставном капитале компании произошли 1 апреля 2024 года. Управделами президента получило 186 тысяч 279 акций общей стоимостью 18 миллиардов 627,9 миллиона сомов.

Еще в середине марта президент Садыр Жапаров подписал Указ «О передаче функции по реализации полномочий кабинета министров по выступлению в качестве акционера в ОАО «Государственная ипотечная компания». Этим документом и предписано передать акции компании в ведение управделами президента.