17:46
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Экономика

Единственным владельцем акций ГИК стало управделами президента

Управление делами президента Кыргызстана стало единственным владельцем 100 процентов пакета акций ОАО «Государственная ипотечная компания». Об этом сообщил сайт Кыргызской фондовой биржи.

Изменения доли участия в уставном капитале компании произошли 1 апреля 2024 года. Управделами президента получило 186 тысяч 279 акций общей стоимостью 18 миллиардов 627,9 миллиона сомов.

Еще в середине марта президент Садыр Жапаров подписал Указ «О передаче функции по реализации полномочий кабинета министров по выступлению в качестве акционера в ОАО «Государственная ипотечная компания». Этим документом и предписано передать акции компании в ведение управделами президента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290562/
просмотров: 526
Версия для печати
Материалы по теме
Органы местной власти не дают участки под госипотеку. Им пригрозили увольнением
Управделами президента передадут 100 процентов акций ГИК. Подписан указ
Депутат Айбек Алтынбеков просит построить дом для сотрудников аппарата ЖК
Мигрантам упростят процедуру подачи электронной заявки на получение госипотеки
Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Уставной капитал ГИК увеличили, продав квартиры Райымбека Матраимова
Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной
В Кыргызстане за счет ГИК будут развивать долевое строительство
Цифра дня. 1 тысячу 366 ипотечных кредитов получили кыргызстанцы в 2023 году
Более 4,5 тысячи кыргызстанцев взяли пенсионные накопления для покупки жилья
Популярные новости
Атомная станция в&nbsp;Кыргызстане. Что известно и&nbsp;почему власти поддерживают проект Атомная станция в Кыргызстане. Что известно и почему власти поддерживают проект
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;изъятом у&nbsp;&laquo;Кум-Шагыла&raquo; карьере ставят новый асфальтобетонный завод В Бишкеке на изъятом у «Кум-Шагыла» карьере ставят новый асфальтобетонный завод
В&nbsp;Кыргызстане снизился курс покупки доллара США В Кыргызстане снизился курс покупки доллара США
Ставки пошлины при продаже недвижимости за&nbsp;безнал предлагают снизить Ставки пошлины при продаже недвижимости за безнал предлагают снизить
Бизнес
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
2 апреля, вторник
17:31
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Пострадал кыргызстанец Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Постра...
17:09
У бишкекчанки в маршрутке украли iPhone 13. Подозреваемого задержали
17:07
Маршрутки выведут из центра Бишкека. Новые схемы движения
16:43
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
16:33
Единственным владельцем акций ГИК стало управделами президента