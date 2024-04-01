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Власть

Органы местной власти не дают участки под госипотеку. Им пригрозили увольнением

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов выступил с обращением к министрам, полномочным представителям президента в областях, представителям местной власти.

Он отметил, что появилась информация о том, что некоторые из них пытаются обойти указ главы государства Садыра Жапарова и не выполнить его. Речь идет об Указе «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов жилищного обеспечения и строительства жилья для граждан Кыргызской Республики в сфере государственной жилищной политики», подписанный 30 января 2024 года.

В соответствии с этим указом земельные участки должны быть переданы Государственной ипотечной компании для строительства домов на основе ипотеки. Чтобы избежать передачи участков в ГИК, наблюдаются факты фальсификации документов и передачи их частным лицам под предлогом того, что «эти земли уже переданы в частную собственность» или предпринимаются попытки оставить их у себя.

«Предупреждение министрам, руководителям областей, акимам районов и мэрам городов! Каждый, кто в течение одного месяца не исполнит вышеупомянутый указ президента Садыра Жапарова, будет освобожден от занимаемой должности. Во избежание этого обратитесь в Государственную ипотечную компанию и начните сотрудничать с ней. Сама компания активно работает в этом направлении. Однако важно, что представители местной власти в первую очередь должны быть заинтересованы в продвижение государственной политики, направленной на обеспечение жильем населения своих регионов», — предупредил Аскат Алагозов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290459/
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