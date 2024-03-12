Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city

Крупнейший многофункциональный жилой комплекс Dastan city появится в Бишкеке. Вчера, 11 марта, в микрорайоне № 11 с участием главы кабмина Акылбека Жапарова заложили капсулу под строительство.

Государственная ипотечная компания предоставила инвестору два земельных участка общей площадью 9,64 гектара во временное пользование. На этой территории появится 24 дома высотой 17 этажей. Всего за пять лет будет построено 2 тысячи 660 квартир. Экспертиза первого дома получена, и уже сегодня начинается строительство.

Застраиваемая площадь займет всего 34 процента всей земли, остальное — объекты соцкультбыта. Новый комплекс — это не только просторные и уютные квартиры, но и современный торговый центр, кинотеатр, теннисный корт, спортивные и детские площадки, бассейн, зеленая пешеходная аллея, а также коммерческие помещения, банки, кафе и рестораны.

Все необходимые услуги и удобства у жителей будут в шаговой доступности. Жилой комплекс расположен рядом с Ботаническим садом, что позволит жильцам наслаждаться красотой природы и чистым воздухом в любое время года.

Реализует проект строительная компания «ЭкспоСтрой Курулуш компаниясы», которая на протяжении 20 лет возводит жилые дома и объекты социального назначения.

Работы ведутся в рамках инвестиционного соглашения, по условиям которого застройщик передаст на баланс Государственной ипотечной компании 500 квартир под ключ общей площадью 40 тысяч квадратных метров в соответствии с жилищной программой КР «Мой дом — 2021-2026».

Генеральный директор ОсОО «ЭкспоСтрой Курулуш компаниясы» Кубанычбек Тулеев назвал главную особенность проекта — полностью безавтомобильная зона. Заезд будет закрыт, что обеспечит удобство и безопасность граждан. Подземный паркинг расположится под комплексом — всего предусмотрено примерно 1,5 тысячи парковочных мест.

Глава кабмина Акылбек Жапаров отметил, что с каждым годом число людей, нуждающихся в жилье, растет. Принципиальным подходом к решению проблемы, по его словам, стало строительство домов.

«Это будет способствовать экономическому развитию страны, увеличению количества рабочих мест, активизации деятельности смежных отраслей», — сказал чиновник.

Dastan city появится на месте давно простаивающего котлована. Раньше объявлялись конкурсы на застройку участка, но тендеры были безрезультатны. Со временем тут, по словам мэра столицы Айбека Джунушалиева, сформировалась стихийная свалка, которая в последнее время начала дымиться, что негативно сказывалось на экологии города. С августа 2023-го застройщик вывез отсюда уже более 600 тысяч тонн мусора.

«Одним из наших главных требований было строительство детского сада. По проекту предусмотрен детсад на 280 мест. Мы также предлагаем построить школу», — заметил градоначальник.

Кубанычбек Тулеев подчеркнул, что строительство ведется в строгом соответствии с нормами и правилами. «Люди могут быть спокойны, — заверил он. — Почему стоит выбрать квартиру именно здесь? Потому что тут очень развитая инфраструктура, предусмотрено все необходимое для комфортного проживания».

Помимо жилья для ГИК, в продаже будут одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с просторными комнатами высотой 3,15 метра.

Dastan city представляет собой не просто жилой комплекс. Это символ комфорта, где современные технологии в сочетании с многолетним профессионализмом обеспечат безопасность, комфорт и долговечность жилья. Компания ждет всех желающих ознакомиться с жилым комплексом в офисе продаж, который расположен в микрорайоне № 11 по улице Нуркамал Жетикашкаевой, 3.

@dastancity.kg

+996 505 88 55 55

Отдел продаж (шоурум): город Бишкек, микрорайон № 11, улица Нуркамал Жетикашкаевой, 3.